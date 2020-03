Corpo de paraense assassinada pelo namorado será trazido ao Pará, garante Helder

Governador publicou no Twitter que já havia entrado em contato com a família da jovem após apelos das redes sociais (Foto:Reprodução / Facebook)

O corpo da jovem paraense Tainah Castro, de 23 anos, assassinada pelo então namorado na manhã do último domingo (29), será trazido para Belém pelo Governo do Estado.

A família da vítima iniciou uma movimentação nas redes sociais com pedido de ajuda ao Governo do Estado para que conseguissem fazer o traslado do corpo. Em algumas publicações, os familiares chegaram a afirmar que, em decorrência do pandemia do novo coronavírus, algumas empresas estavam cobrando R$ 50 mil pelo traslado.

À noite, pouco antes das 23h, o governador Helder Barbalho garantiu pelo Twitter que o Governo já havia entrado em contato com a família da jovem e que o corpo da educadora será trazido ao Estado.

Por:Redação Integrada

