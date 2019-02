Corpo de pescador que estava desaparecido é encontrado no Lago do Maicá

Foto:G1 – Corpo de pescador desaparecido

Jorge da Silva Santos desapareceu segunda-feira (25) quando saiu para pescar em uma pequena embarcação conhecida como bajara

O corpo do pescador Jorge da Silva Santos, de 57 anos, foi encontrado por moradores na manhã desta quarta-feira (27), no Lago do Maicá em Santarém, oeste do Pará. O homem estava desaparecido desde a segunda-feira (25).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe iniciou às buscas na terça-feira (26). Materiais de pesca e roupas foram encontradas no fim da tarde.

O pescador Jorge da Silva Santos morava na Comunidade Quilombola Tiningú e saiu na manhã de segunda (25) por volta de 8h da manhã para pescar, desde então não foi mais visto. Moradores disseram que na segunda um forte temporal aconteceu na região.

Jorge da Silva estava em uma embarcação de pequeno porte, conhecida como bajara.

