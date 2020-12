Corpo de piloto Paraense é resgatado de área de difícil acesso 3 dias após queda de helicóptero no Pantanal Mato-grossense

Corpo de piloto que morreu em queda de helicóptero no Pantanal é resgatado em região lamacenta em MT — Foto: Coaer/Ibama

Corpo de piloto é resgatado de área de difícil acesso 3 dias após queda de helicóptero no Pantanal

Coronel Mauro Tadeu atuava na força-tarefa de combate aos incêndios em aeronave do Ibama. Ele era do Pará e morte ocorreu em Mato Grosso.

O corpo do piloto Mauro Tadeu da Silva Oliveira, de 54 anos, que estava a bordo do helicóptero que caiu há três dias no Pantanal mato-grossense, foi resgatado nesta quinta-feira (3).

A demora para retirar o corpo do comandante ocorreu porque a queda foi em uma área de difícil acesso e considerada lamacenta. A cabine em que o piloto estava ficou afundou no terreno.

A aeronave pertencia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e combatia um incêndio no Parque Nacional do Pantanal mato-grossense. O piloto, que era do Pará, integrava a força-tarefa com agentes de outros estados que atuam na região.

Uma aeronave da Aeronáutica chamada Black Hawk (Falcão Negro), que consegue carregar até quatro toneladas fará a retirada do helicóptero do Ibama – que pesa 1.200 quilos.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigações da Aeronáutica (Cenipa).

Acidente

De acordo com o Ibama, o acidente foi volta de 18h de segunda-feira (30). Às 23h, parte da tripulação que fazia parte da equipe, mas que não encontrava-se na aeronave, foi localizada.

O piloto desaparecido foi localizado na madrugada desta terça-feira (1º), em meio aos destroços.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, emitiu na ocasião uma nota de pesar pela morte do coronel. “Transmito à família e amigos do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, sentimentos de pesar e nossas orações. Faleceu em acidente com helicóptero do IBAMA, no cumprimento da brava missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense”, diz.

Por G1 MT

03/12/2020 12h11

