Corpo de PM que morreu com tiro acidental dentro da residência em Itaituba e sepultado em Manaus

O corpo do sargento da Polícia Militar, identificado como Hill Natanael Andrade da Silva, de 49 anos, que morreu com tiro acidental foi sepultado na tarde desta segunda-feira (13), na cidade de Manaus (AM) onde reside sua mãe.

O militar tem familiares na cidade de Santarém, a maioria em Manaus onde o corpo foi transladado e velado nesta segunda-feira(13) e sepultado as 16h30mn no cemitério Tarumã daquela cidade.

Morte

O sargento da Polícia Militar, identificado como Hill Natanael Andrade da Silva, de 49 anos, morreu após supostamente atirar acidentalmente contra a cabeça, por volta das 19h30, enquanto bebia no interior de sua residência, localizada na terceira rua do bairro Floresta. Leia:Sargento da PM morre em Itaituba após tiro acidental dentro de residência

Uma pessoa que estavam com o PM no momento do ocorrido garantem que o policial atirou involuntariamente contra a cabeça.

As imagens da câmara interna da residência flagrou o momento do tiro acidental.

