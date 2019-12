Corpo de professor é encontrado atrás de posto abandonado da PRF em Redenção, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo as investigações iniciais, o professor estava em um churrasco com amigos, onde permaneceu até 20h30. Familiares disseram que tentaram ligar para ele por volta das 00h, mas a vítima não atendia às ligações.

O corpo do professor Valdenilson Conceição Lima, de 36 anos, foi encontrado nas proximidades de um posto abandonado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rod. BR-155, saída de Redenção, no sul do Pará. O celular e a moto dele foram levados.

