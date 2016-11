Corpo de professora é encontrado queimado em sítio no nordeste do PA

O corpo da professora Ana do Nascimento, 46 anos, do município de São João da Ponta, nordeste do Pará, foi encontrado no último sábado (26), em um sítio próximo da cidade. Ela estava desaparecida desde sexta-feira (25), a família começou a procurar e descobriu partes do corpo da vítima queimados na propriedade um homem, professor que trabalhava com ela.

Ele costumava dar carona para ela e outros colegas que também trabalhavam no município. Segundo testemunhas ele teria sido o último a ter contato com a vítima. A Polícia informou que em depoimento ele confessou o crime. Ele teria matado ela a golpes de faca e queimou o corpo para tentar ocultar o corpo, o motivo teria sido um desentendimento entre os dois.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e levado para a Seccional de Castanhal por questões de segurança. O crime causou comoção e muitos moradores chegaram a invadir a propriedade do professor e queimar a casa e o carro dele.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Curuçá. A audiência de custódia do professor está prevista para esta segunda-feira (28).

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

