Corpo de Samara é enterrado em Marituba

Autor: DOL/segunda-feira, 13/01/2020, 21:46 – Atualizado em 13/01/2020, 22:09

O corpo da jovem foi encontrado atrás do terreno em que morava um dos acusados, preso no começo da noite de ontem (12).

O corpo de Samara Mescouto, 20 anos, uma das vítimas do “Maníaco de Marituba”, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (13), em um cemitério particular do mesmo município onde o crime aconteceu.

A jovem estava desaparecida desde a manhã da última sexta-feira (10) após combinar de se encontrar com uma cliente, em Marituba, para realizar procedimentos estéticos. (Foto:| Celso Rodrigues/Diário do Pará)

