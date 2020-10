Corpo de sargento é encontrado em banheira de motel 3 dias após morte no Mato Grosso

Sargento da PM (Crédito: Divulgação/ Polícia Militar) – Na última sexta-feira (09), o sargento da PM André José dos Santos foi encontrado morto na banheira de um motel em Cuiabá, Mato Grosso. A polícia foi chamada no estabelecimento localizado no Jardim Líbano quando os funcionários, ao perceberem que o cliente não pedia nada há muito tempo, decidiram ver o que estava acontecendo.

Quando chegaram na porta do quarto, ouviram o chuveiro ligado e um cheiro muito forte. Foi nesse momento que os funcionários do motel resolveram chamar as autoridades. O SAMU foi acionado e constatou que o 3º sargento da PM estava morto mas sem nenhum ferimento aparente. O estabelecimento não informou se ele entrou sozinho ou acompanhado no local.

A PM está investigando o situação e não informou a causa da morte do policial, que estava na carreira militar estadual há 22 anos.

Com informações ISTOÉ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...