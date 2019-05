Corpo de vítima de naufrágio é encontrado em Jacareacanga, no PA; duas crianças continuam desaparecidas

Corpo de homem é encontrado em Jacareacanga, após naufrágio — Foto: Anderson Pantoja

As buscas pelas demais vítimas continuam nesta terça-feira, 7, segundo a Defesa Civil.

Um corpo foi encontrado nesta segunda-feira (6), pela manhã, no lago conhecido Lago do Filhote, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Segundo a Defesa Civil, Dinevaldo dos Anjos Pereira é vítima de um naufrágio e estava desaparecido desde a quinta-feira (2).

Duas crianças estão desaparecidas. As buscas continuam nesta terça-feira (7). Incursões devem ser feitas em outros lagos pelas equipes de busca.

A Defesa Civil de Jacareacanga informou que o corpo de Dinevaldo estava em estado de decomposição e que há suspeita de que ele tenha sido levado para o lago por algum animal, já que apresentava profundas escoriações.

O corpo foi enviado ao necrotério da cidade e ainda será entregue à família.

Por G1 PA — Belém

