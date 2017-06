Corpo do caminhoneiro que desapareceu após sair de Castelo de Sonhos com destino a Matupá é encontrado boiando no rio Curuá

Segundo informações preliminares o corpo de Rafael Miranda foi encontrado nesta manhã boiando no Rio Curuá.

Foi encontrado na manhã deste sábado (03-06), o corpo do caminhoneiro que estava desaparecido na BR-163 entre Castelo de Sonhos e Matupá.

Segundo informações preliminares o corpo de Rafael Miranda foi encontrado nesta manhã boiando no Rio Curuá.

Leia Também: Homem é preso suspeito de participar da morte do caminhoneiro Rafael em Castelo de Sonhos-PA

O caminhão que Rafael transportava foi encontrado na tarde desta sexta-feira (02-06), aproximadamente uns 400m fora da BR. Dentro da cabine do caminhão estava toda revirada, e com vestígios de sangue. Na ponte do rio Curuá também havia vestígios de sangue. Buscas foram feitas durante toda a tarde de sexta, mas somente esta manhã o corpo foi localizado.

A primeira hipótese é que ele foi alvo de um assalto e tenha reagido. Informação a qual ainda será investigada.

Rafael conduzia um caminhão 330 de cor branca, placa MKI 1677, engatado com uma julieta também de cor branca, escrito no para sol e nas portas “Zorthea”, e com 34 bois gordos para o abate e marcados com a sigla “LV”. Animais os quais não foram localizados.

Mais informações em instantes.

Fonte: Olhar Cidade com Leidieli Lima

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...