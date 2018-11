Corpo do empresário “Manoel da PC” é enterrado em Pernambuco,diz família

A família pediu sigilo no translado do corpo por haver muita especulação. Na tarde desta segunda-feira (12) foi revelado o local;

O Corpo de “Manoel Izidrio da Silva [MANOEL DA PC]” ,47 anos, foi enterrado na tarde deste Domingo (11) no cemitério Nossa Senhora do Rosário no distrito “Vila Pau Ferro” no municipio de Quipapá estado do Pernambuco.

Manoel da PC de 47 anos, foi assassinado em Novo Progresso na noite de sexta-feira(09). O velório e sepultamento ocorreram no Cemitério daquela comunidade,com a presença de amigos ,irmãos e parentes. A familía relatou que não sabe quem matou Manoel.

Investigação

A Policia Civil repassou ao Jornal Folha do Progresso , que aguarda a familiares para que possa ajudar desvendar o crime,já que no local não tem sistemas de câmeras e seja um local rodeado de matos e sem movimento, esta a linha de investigação para tentar elucidar o caso.

Segundo informações preliminares, três motos com homens invadiram a casa no bairro Jardim Santarém e executaram o empresário.

Os autores do homicídio e a motivação do crime são desconhecidos.



