Corpo do piloto “Tatu” é sepultado em Santarém

“Weber era conhecido carinhosamente pelos amigos como “Tatu”. O primo dele, Dagoberto Cunha, lamentou o acidente. “Pra mim era um irmão proque fomos criados juntos, voamos juntos, trabalhamos juntos no garimpo. Desde que ele se formou piloto ficou nessa região do garimpo até hoje. Aconteceu essa fatalidade. É uma perda irreparável par todos nós, para mim, para irmã dele. É uma perda muito grande. Era uma pessoa do bem e sempre ajudou os outros sem medir esforços , sem ver distinção de cor, de nada”. “O que ele poderia fazer pelos outros, ele fez, sempre foi uma pessoa maravilhosa”.

O sepultamento aconteceu às 9h de sábado (17), no Cemitério São João Batista, no centro da cidade. Weber da Cunha Rebelo (Tatu), tinha mais de 40 anos de profissão, era considerado experiente e respeitado pelos colegas da aviação, morador de Santarém, trabalhava fazendo voos para o garimpos na região de Novo Progresso.

O corpo foi trasladado em uma aeronave e recebido por familiares em Santarém, distante 800 quilometros de Novo Progresso, do aeroporto seguiu em cortejo para o velório que foi realizado na igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Santa Clara naquela cidade.

O corpo do piloto Weber da Cunha Rebelo (Tatu), de 63 anos, que morreu após a queda de um avião monomotor na tarde de quinta-feira (15), próximo a pista da Pedreira em Novo Progresso, foi trasladado para cidade de Santarém no fim da tarde desta sexta-feira (16).

