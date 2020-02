Corpo é achado boiando no Rio Tocantins, no final da Orla de Marabá

(Foto:Reprodução) – Cadáver foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e segue sem identificação

Um corpo, que segue sem identificação, foi localizado boiando no final da orla de Marabá, sudeste paraense, na manhã desta quarta-feira (12). O cadáver do sexo masculino estava em avançado estado de decomposição, e por isso, ainda não foi possível determinar a causa da morte.

Segundo informações repassadas pelo 5º Grupamento Bombeiro Militar, eles foram acionados por volta das 10h via Niop (Núcleo Integrado de Operações) e foram ao local, um trecho do Rio Tocantins no bairro Francisco Coelho. Três bombeiros que atuam no grupo de resgate participaram da ação, que teve apoio de uma embarcação da Prefeitura Municipal de Marabá responsável pela limpeza do rio. Os bombeiros chegaram até o corpo no barco e içaram o cadáver da água.

Todo trabalho de resgate do corpo levou cerca de uma hora. Depois, o corpo da vítima foi levado até a margem, onde os bombeiros seguem até o começo da tarde aguardando o fim do trabalho dos profissionais da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Devido ao estado do corpo, não foi possível determinar a causa da morte, que só deve ficar clara após análises laboratoriais. Nenhum parente ou conhecido foi ao local para identificar o corpo, e até o momento, a vítima segue sem identificação.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...