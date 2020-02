Corpo é achado em decomposição na zona rural de Capitão Poço

Vítima foi removida por funerária local após ser encontrada por policiais(FOTO>REPRODUÇÃO)

Na tarde desta terça-feira de Carnaval (25), um corpo foi achado na zona rural de Capitão Poço, no nordeste paraense, e avançado estado de decomposição. A vítima, que até o momento segue sem identificação, foi achada por policiais militares. Até o momento, o homem ainda não foi identificado formalmente, mas há a suspeita que se trate de um rapaz que desapareceu há alguns dias.

Segundo a Polícia Militar local, o cadáver foi achado por volta das 13h30 na comunidade do Pacuí-Mirim, uma vila rural com acesso pela Rodovia PA-253. O corpo estava parcialmente desnudo, sem camisa e vestindo apenas calças. Já em avançado estado de decomposição, o cadáver do homem estava sem olhos e sem a pele do rosto, o que indica que ele estava morto há pelo menos três dias. O estado do corpo fez com que não fosse possível determinar a causa da morte, ainda que ferimentos profundos pudessem ser vistos no pescoço e no peito.

Uma funerária local foi acionada pela Polícia e fez a remoção do corpo, e foram esses profissionais que acionaram a unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Castanhal. Até o momento, nenhum parente ou conhecido foi à funerária para identificar o cadáver, e ele segue sem nome. Ainda segundo a funerária, se até o final da tarde o corpo seguisse sem identificação, ele seria levado até Castanhal como “ignorado”, ou seja, vítima anônima, até ser identificado formalmente.

Por>Amzonia ORM

25.02.20 16h41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...