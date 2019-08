Corpo é desovado em área de bambuzal em Marabá

(Foto:Reprodução)0Vítima foi agredida com um golpe na nuca e foi encontrada nas primeiras horas da manhã

Um cadáver de um homem, que segue sem identificação, foi achado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19) em Marabá, sudeste do Estado, na área de bambuzais que compõem a entrada para o Núcleo da Velha Marabá.

Segundo o relato que foi registrado na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, os agentes foram informados da descoberta do corpo por volta de 7h. Chegando ao local, foi constatado que a vítima, que aparenta ter pelo menos 30 anos, foi morta com um golpe na nuca, ocasionado por um objeto contundente, ou seja, morto com uma pancada na parte posterior da cabeça.

Devido à pequena quantidade de sangue encontrada no local, a Polícia acredita que o corpo foi apenas “desovado”, abandonado naquele local. Pouco se sabe sobre o homem, a não ser que ele trajava uma calça jeans, camisa do tipo polo listrada azul com branco e um tênis preto. Levado ao prédio do Instituto Médico Legal (IML), o trabalho agora se concentra em identificar a vítima e os assassinos.

