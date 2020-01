Corpo é encontrado carbonizado em mata de comunidade de Jacareacanga

(Foto:Reprodução) – Um corpo, foi encontrado totalmente carbonizado em um local de mata no km 40, comunidade do Limão, no município de Jacareacanga na manhã desta terça-feira (14)

As informações sobre o achado ainda são poucas. Próximo ao corpo, estava também uma motocicleta totalmente consumida pelo fogo.

Foto:Reprodução

Segundo informações apuradas, o corpo, supostamente, trata-se de Antônio Hilton Rodrigues de Oliveira, conhecido pelo apelido de “Parazinho”, pelas características físicas e pela identificação da moto. Todavia, a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Foto:Reprodução

A equipe da Defesa Civil do município e a Polícia Militar Cmte. Pelotão Sargento Gama, estiveram no local para verificar o fato e tomar as providências cabíveis.

Plantão 24horas News com informações do Jornalista Anderson Pantoja.

