Corpo é encontrado com pernas amputadas e cabeça enrolada em saco plástico em MT

Corpo encontrado às margens do rio, em Cáceres (MT) — Foto: Polícia Civil – MT

Vítima não foi identificada. Polícia suspeita que a morte tenha sido ocasionada por tortura e asfixia.

Um corpo foi encontrado às margens de um rio em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com as pernas amputadas e largadas ao lado corpo, a cabeça estava enrolada em um saco plástico e no pescoço havia um pedaço de barbante.

O corpo já estava em estado avançado de decomposição e, por isso, a vítima não foi identificada.

A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram se depararam com cena, que segundo eles, apontam que a vítima tenha sido torturada e morta por asfixia.

O delegado Wilson Souza Santos está a frente das investigações. Ele pede que se alguém tiver alguma informação que leve à autoria do crime, acione a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para que a vítima seja identificada. O delegado acredita que com a identificação surjam pistas dos suspeitos ou da motivação crime.

Por Alexia Schumacher, Centro América FM

14/11/2019 21h01

