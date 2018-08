Corpo é encontrado dentro de lixeira em Anapu; dois suspeitos foram presos

Corpo da vítima, ainda não identificada foi abandonado na praça central da cidade

(Foto: Reprodução/Whatsapp) – Dois homens foram presos suspeitos de matar um morador de rua e, em seguida, jogar o corpo da vítima dentro de uma lixeira na praça central do município de Anapu, no sudoeste paraense. Edilson Rodrigues dos Santos, de 37 anos, e Julho Benedito da Silva Filho, de 30 anos, foram detidos após uma denúncia anônima apontar a suposta participação no crime. Os envolvidos são de Turiaçu, no Maranhão, e Ourilândia do Norte, sudeste paraense, respectivamente. De acordo com a Polícia Civil, o cadáver, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 7h45 desta sexta-feira (24). Segundo moradores do local, a vítima era conhecida por ingerir bebida alcoólica e criar confusão nas redondezas.

Uma denúncia anônima revelou que os dois suspeitos pararam na rodoviária da cidade com as roupas cheias de sangue por volta das 4h da manhã de hoje. Em seguida, procuraram a disponibilidade de um mototaxista para que ele os levasse até uma fazenda nas proximidades da sede da cidade. Após buscas pelo local, uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo sargento Willames e o cabo Marcos, conseguiu chegar até a dupla.

Na delegacia de Anapu, a testemunha conseguiu identificar os envolvidos, que receberam voz de prisão em seguida. Sem documentos, os homensforam identificados após buscas pelo sistema policial. A dupla está recolhida à disposição da justiça.

Por: Portal ORM 24 de Agosto de 2018 às 16:02 Atualizado em 24 de Agosto de 2018 às 16:06

