Corpo é encontrado dentro de poste de avenida

O Corpo de Bombeiros de Goiânia encontrou neste domingo (20) um corpo em decomposição dentro de um poste de ferro, no canteiro central da Avenida Viena, no Setor Jardim Europa da cidade.

Segundo a Polícia Civil, vizinhos reclamaram de mal cheiro em um dos postes de ferro deixado no canteiro e acionaram os bombeiros.

Depois de fazerem uma vistoria no local, os bombeiros resolveram serrar o poste e encontram o corpo de um homem, que ainda não foi identificado.

A suspeita é de que a pessoa tenha morrido há pelo menos 15 dias. Os bombeiros já haviam sido chamados por conta do cheiro forte em outra ocasião, mas não abriram o poste para verificar.

Peritos do Instituto de Criminalística e agentes da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) vão investigar o caso.

