Corpo é encontrado em fazenda de Parauapebas

O corpo de um homem foi encontrado em uma fazenda localizada próxima ao centro urbano de Parauapebas, às margens da Rodovia PA-160, no Pará. O cadáver estava em um açude a cerca de 300 metros da via. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil neste domingo (2).

