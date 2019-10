Corpo é encontrado em fazenda na zona rural de Cachoeira da Serra

Por:Sub Tenente Cruz Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Leia ocorrência Policial Por volta das 11:50 a PM de Cachoeira da Serra foi informada por um funcionário da fazenda, Vaca Branca que se encontrava o corpo do vaqueiro conhecido como Tonhão funcionário de outra fazenda ao lado, de imediato foi informado o ao DPC Francimar de castelo de sonhos, que se deslocou até o local do fato na vicinal Baquete, 40km da BR 163, ao chegar no local o corpo se encontrava já em fase de decomposição, algumas parte queimada, o mesmo foi removido pela equipe da Polícia Civil e levada para o distrito de castelo de sonhos. A polícia civil já instaurou inquérito para apurar o fato!

