Corpo é encontrado na ocupação Vista Alegre do Juá com tiros na região da cabeça

Segundo moradores, barulhos de disparo de arma de fogo foram ouvidos na noite de quarta (5). Vítima foi identificada como João Victor, de 18 anos.

Um jovem foi encontrado morto nesta quinta-feira (6) na ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como João Victor, de 18 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na região na cabeça.

Segundo moradores, na noite de quarta-feira (5) foram ouvidos disparos de arma de fogo na região. Outros populares disseram que o corpo foi “desovado” no local por criminosos que estavam em um carro. A Divisão de Homicídios vai abrir um inquérito para investigar o crime.

De acordo com o delegado Gilvan Almeida, as investigações serão iniciadas e a partir da perícia técnica é que a polícia vai saber os detalhes da morte do jovem e como de fato aconteceu o crime. A suspeita é que se trata de uma execução.

“Essa informação deverá ser confirmada, mas segundo alguns moradores, foram ouvidos barulhos de disparos de arma de fogo ontem à noite. Por enquanto a perícia terá que verificar para apurar há quanto tempo mais ou menos esse rapaz veio a óbito”, disse Gilvan.

Familiares da vítima estiveram no local e disseram que o jovem estava em casa, no bairro Elcione Barbalho, quando amigos chegaram no local convidando-o para assistir ao jogo de futebol que estava sendo transmitido na televisão. João Victor saiu com esses amigos e não retornou para casa.

