Corpo é encontrado na orla de Altamira

Na manhã desta terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Altamira, sudoeste paraense, foi acionado por populares que observaram um corpo boiando no Rio Xingu, na orla da cidade.

No trecho, foi encontrado o corpo de um homem junto às pedras do local. Lá haviam também manchas de sangue e marcas que, em um primeiro momento, apontam para a hipótese de queda da vítima, identificada apenas pelo apelido de “Pernambuco”.

No bolso do homem foi encontrada uma “arma branca”. O IML foi acionado e fez a remoção do corpo. Não se tem informações de agressão, briga no local ou movimentação durante a madrugada. A perícia vai apontar a causa da morte.

DOL Com informações de Felype Adms

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...