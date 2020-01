Corpo é encontrado na praia do Cajueiro, em Alter do Chão, no PA

Segundo moradores, o homem tomava conta de uma embarcação e era visto com frequência pelas ruas da vila.

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado na manhã deste domingo (26) na praia do Cajueiro, na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo moradores de Alter, o homem era conhecido como “Coutinho”, tomava conta de uma embarcação e era visto com frequência pelas ruas da vila.

A Polícia Militar esteve no local para resguardar as características do fato, e as equipes do Corpo de Bombeiros e IML foram acionadas para retirar o cadáver do rio e fazer a remoção.

