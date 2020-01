Corpo é encontrado no quintal de casa do Residencial Salvação

(Foto:Reprodução)- O corpo de Pablo Wilkens Rocha da Silva foi localizado na madrugada de sexta-feira (24), em uma cova rasa no quintal de uma das unidades habitacionais do Residencial Salvação, localizada na rua Bacural, no perímetro entre Cardeal e Pardal.

Horas antes, na tarde de quinta-feira(23), um dos braços e parte da pena haviam sido localizados em uma região de mata, entre o Residencial e a Escola Técnica. Segundo informações, Pablo estava desaparecido desde domingo(19).

Ainda na tarde de quinta, a Polícia Civil esteve no local onde foi encontrado as partes do corpo, iniciando a investigação.

Não está descartada qualquer hipótese sobre o possível homicídio, porém, devido Pablo já ter cumprido pena no presídio de Cucurunã pelo crime de roubo, e ainda responder outros processos como tráfico de drogas, furto e violência doméstica, pesa a tese sobre um possível acerto de contas.

RG 15 / O Impacto;

24 de janeiro de 2020

