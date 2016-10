Corpo é encontrado sem cabeça e punho

O corpo de um jovem de aproximadamente 20 anos foi encontrado, na manhã desta terça-feira (1º), sem a cabeça e sem o pulso direito. As pernas estavam ainda acorrentadas e um golpe profundo nas costas. Poucos metros depois, um saco foi localizado com as partes do corpo da vítima e uma faca.

O corpo foi encontrado na Terceira Rua do loteamento Antártica, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.

A população encontrou o corpo jogado no meio da rua de piçarra. Até o momento não existem informações do autor do crime. No local prevalece a lei do silêncio entre os moradores.

Policiais militares e os peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O corpo já foi removido.

(DOL com informações de Danilo Magela/Diário do Pará)

