Corpo é resgatado dos destroços do avião que transportava jogador Emiliano Sala

As buscas tinham sido encerradas pelas autoridades, mas, após uma comoção mundial, uma busca privada, financiada pela família de Sala, encontrou os destroços do avião. (Divulgação)

Os socorristas, porém, ainda não identificaram se é o atacante ou o piloto Willie McKay. A informação foi confirmada pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos, de Guernsey

Foi resgatado, na noita desta quarta-feira, o corpo encontrado entre os destroços do avião que carregava o atacante Emiliano Sala e o piloto Willie McKay . Ambos estão desaparecidos desde o dia 21 de janeiro e a informação foi confirmada pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da ilha de Guernsey, no Reino Unido. O corpo, porém, ainda não foi identificado.

– Em condições desafiadoras, a AAIB e seus especialistas contratados recuperaram com sucesso o corpo visto em meio aos destroços. A operação foi conduzida do modo mais digno possível e as famílias foram informadas do progresso – diz o comunicado

A busca

A fuselagem, isto é, o “corpo” do avião, ainda não foi recuperado, por estar em uma profundidade de 63 metros. Além disso, a operação foi interrompida por conta das condições climáticas do local.

As buscas tinham sido encerradas pelas autoridades, mas, após uma comoção mundial, uma busca privada, financiada pela família de Sala, encontrou os destroços do avião, no último domingo.

