Corpo em decomposição é encontrado em sala dentro do terminal rodoviário de Santarém.

Terminal Rodoviário de Santarém — ( Foto: Reprodução/TV Tapajós) – O corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado em uma das salas do Terminal Rodoviário de Santarém, no oeste do Pará, em estado de decomposição.

Populares encontraram o corpo na noite de terça-feira (8) e acionaram a polícia. De imediato, os policiais isolaram o local até a chegada do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, que fez o levantamento do local, e do Instituto Médico Legal (IML) que fez a remoção para os exames que apontarão a causa da morte.

As informações preliminares colhidas com pessoas que trabalham no terminal são de que possivelmente o corpo seria de um morador de rua. Porém, como o estado de decomposição era avançado, não foi possível confirmar a identidade do homem.

“Até o momento não sabemos quem é, não tomamos conhecimento de alguém que veio reclamar aqui na delegacia o desaparecimento ou morte de alguém”, ressaltou o delegado plantonista que recebeu o caso, Lucivelton Ferreira.

Uma equipe de investigação da 16ª Seccional de Polícia Civil foi até o terminal colher depoimentos. Imagens de câmeras de segurança do terminal e também de casas próximas vão ser usadas no processo investigatório.

O caso será repassado à Divisão de Homicídios da Seccional de Santarém, visto que uma das suspeitas é de que o homem tenha sido assassinado. Somente os exames de necropsia vão confirmar a causa da morte: homicídio ou morte natural.

Depois de removido, o corpo foi levado para o IML, onde permanecerá por alguns dias ou até familiares fazerem a identificação.

Por: G1 Santarém — Pará

