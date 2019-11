Corpo em estado de decomposição é encontrado em área de vegetação na Vera Paz, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o plantão do IML, até às 18h desta segunda-feira, ninguém havia comparecido ao Instituto para identificação do corpo.

Um cadáver do sexo masculino, em adiantado estado de decomposição foi encontrado por populares na tarde desta segunda-feira (25), em uma área de mato próximo às margens do Rio Tapajós, próximo ao Bosque Vera Paz, em Santarém, oeste do Pará.

Perícia científica do CPC Renato Chaves e IML estiveram no local na tarde desta segunda-feira (25).

Viaturas do IML e CPC na área da Vera Paz onde foi encontrado corpo do sexo masculino — Foto: Aluísio Júnior

