Corpo encontrado em cova rasa é de jovem desaparecido desde o fim de semana passado

(Foto:Reprodução) – O corpo encontrado em uma cova rasa nas proximidades do Lago do Juá foi reconhecido por familiares de José Euder Viana Filho, de 25 anos, e de fato é ele. Segundo informações, os familiares do jovem identificaram a tatuagem que ele tinha no pé e por conta do aparelho de dentes que ele usava.

Foto:Reprodução

José Euder estava desaparecido desde o fim de semana passado, quando saiu de uma casa de festa e foi abordado por homens que o levaram em um carro preto. Ele morava no bairro do Maicá e trabalhava como mototaxista clandestino.

A Polícia agora procura pelos autores do crime.

