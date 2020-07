Corpo encontrado em lago é da atriz Naya Rivera

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia de Ventura, na Califórnia, divulgou nesta segunda-feira, 13, que encontrou um corpo no Lago Piru, onde a atriz Naya Rivera desapareceu e logo depois confirmou que o corpo é da atriz de 33 anos. Após o desaparecimento, na última quarta-feira, 8, e as buscas as autoridades policiais trataram o caso como morte presumida.

