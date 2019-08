Corpo esquartejado é encontrado dentro de saco plástico

Autor: CM7 08:14:13 /08/08/2019 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Reprodução)- Um corpo humano, até o momento não identificado, foi encontrado esquartejado e descartado dentro de uma sacola em uma área na avenida dos Oitis, entrada do ramal da Suzuki no Distrito Industrial de Manaus. O fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (8), na zona Sul de Manaus.

