Corpo nu e carbonizado é encontrado na porta de teatro em Brasília

A Polícia Civil investiga desde o último sábado (27) um assassinato ocorrido na região central de Brasília. O corpo da vítima identificada, Katiane Campos de Gois, 26 anos, foi encontrado na entrada de emergência da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional por volta das 7h20 de sábado, segundo informações do Correio Braziliense. A vítima apresentava sinais de estrangulamento e corpo parcialmente carbonizado. Suspeita-se, ainda, de que possa ter havido estupro. A mulher estava nua e, segundo os investigadores, não era moradora de rua e tinha documento de identidade. O endereço encontrado foi de uma cidade do Distrito Federal. Agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Setor Central) tentam, agora, encontrar o local onde ela trabalhava e familiares.

You May Also Like