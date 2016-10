Corpo perfurado a bala é encontrado na Vicinal Jamanxim

O corpo de um homem, de aproximadamente 55 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 3 de outubro, na zona rural de Novo Progresso, no km 50 da Vicinal Jamanxim, numa estrada em frente a porteira de uma propriedade rural. O proprietário do local, conhecido sr. Caron encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar do Distrito do Km 1000(Vila Isol).

Por volta das 08:30 hrs, a GUPM, juntamente com o Delegado da Polícia Civil e o Investigador Victor, deslocaram-se até o local na vicinal Jamanxim, onde recolheram o corpo, para os procedimentos legais. . Após investigações descobriram que a vítima era conhecida como Minero, não tinha residência nem trabalho fixo, vivia de pescarias e trabalhava em pequenos serviços nas fazendas da região. Não foram localizados familiares.

Ainda segundo a polícia apresentava uma perfuração a bala no lado direito do peito. Ao lado do corpo, encontraram uma capsula deflagrada de calibre 20.

Redação Cultura FM – 87.9

Fonte e Foto: CB Rilton

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

