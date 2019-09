Corpos da família que morreu em acidente estão sendo velados; Sepultamento será hoje

(Foto:Reprodução Rede Social)- Nédio Vezentin, de 45 anos, Dilce Boian Vezentin e as crianças moravam em Matupá (MT), o acidente aconteceu em transito na rodovia BR 163 em Novo Progresso.

A família tinha como destino a cidade de Novo Progresso , onde participariam de uma festa tradicional na Comunidade Celeste que acontece neste domingo (29) , local onde tem familiares.

Os corpos de Nédio Vezentin, de 45 anos, Dilce Boian Vezentin e as crianças que morreram em acidente, na tarde desta sexta-feira(28), estão sendo velados na capela Municipal na cidade de Matupá no estado do Mato Grosso.

Nota da funerária:

A Funerária São Judas Tadeu informa que o sepultamento da família Vezentin acontecerá às 11:00 horas no Cemitério Municipal de Matupá. A missa de corpo presente acontecerá na Capela Mortuária localizada na Avenida Hermínio Ometto, onde acontece o velório. Sentimentos de Saudades e Luto pelas perdas prematuras e insubstituíveis. Que Deus de o conforto e acalente o coração de parentes, amigos e familiares.

Leia mais:Quatro da mesma família morrem em acidente entre veículo e carreta na BR 163

Veículo em que casal e filhas estavam colidiu de frente com uma carreta. Chovia no momento do acidente.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

