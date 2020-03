Corpos de dois jovens são encontrados carbonizados na região do Curuatinga

Adolescentes foram encontrados mortos na quarta-feira (25) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As vítimas tinham em media idade entre 15 e 17 anos. Delegacia de Homicídios instaurou um inquérito para investigar o caso.

Dois corpos foram encontrados carbonizados na quarta-feira (25) na comunidade Chapadão na região do Curuatinga. O local onde os corpos foram encontrados fica cerca de 90 KM de Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, as vítimas eram adolescentes e tinham idade entre 15 e 17 anos. Eles eram do município de Mojui dos Campos e estavam trabalhando em uma propriedade rural, área de assentamento agrário.

O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gilvan Almeida, esteve no local com investigadores para fazer os primeiros levantamentos sobre o crime. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime.

