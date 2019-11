Corpos de homem e namorada de 14 anos são encontrados em avenida de cidade de MT após assassinato

Havia marcas de tiros no corpo de Kley. Já a adolescente teria sido morta a pauladas.

Um homem de 36 anos e a namorada dele, de 14 anos, foram assassinados em Nova Bandeirantes, a 980 km de Cuiabá. Os corpos de Kley Alves dos Santos, 36 anos, e de uma adolescente 14 anos foram encontrados na Avenida Lázaro Moreira dos Santos por um comerciante.

Segundo a Polícia Civil, o comerciante que chamou a polícia mora próximo ao local onde os corpos estavam.

Havia marcas de tiros no corpo de Kley. Já a adolescente, que era namorada dele, teria sido morta a pauladas.

Os corpos foram removidos do local para perícia.

A Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes abriu inquérito para investigar o duplo homicídio. Ainda não foi identificado nenhum suspeito do crime e nem a motivação.

Por G1 MT

25/11/2019 20h18

