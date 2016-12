Corpos de jogadores devem chegar a Chapecó às 10h -Vôos saíram de Manaus duas horas depois do previsto.

(fotos: reprodução e Reuters) -Os três aviões da Força Aérea Brasileira (fAB) que estavam na Colômbia para o resgate de vítimas do acidente com o avião da Chapecoense deixaram,na noite desta terça-feira (02), a Base Aérea de Rionegro em direção a Chapecó (SC) levando 56 corpos. Um Hércules levou 17 corpos, o segundo 17 e o terceiro 16 vítimas. As aeronaves decolaram num intervalo aproximado de meia hora. Os corpos dos Jornalistas mortos no acidente já chegaram no Rio de Janeiro.

Antes do embarque dos corpos, houve uma cerimônia religiosa na Base Aérea, celebrada por um padre colombiano. A previsão é que os aviões cheguem às 10h do sábado a Chapecó. Os corpos de alguns jornalistas vão para São Paulo e Rio de Janeiro. O treinador Caio Junior será sepultado no Paraná. O velório coletivo de 51 das 71 vítimas do acidente será logo em seguida, no estádio do clube alviverde, a Arena Condá.

O presidente Michel Temer estará no aeroporto catarinense e entregará a principal comendação do desporto para os familiares das vítimas.

Esta tarde, a assessoria da Chapecoense divulgou nota informando, com base no diagnóstico de médicos, o estado de saúde dos jogadores e do jornalista catarinense que sobreviveram. “Nenhum paciente apresenta risco de morte. Situação é crítica, mas estabilizada.

– Lateral Allan Ruschel – Foi submetido à cirurgia na coluna vertebral e inspira cuidados. Está com movimentos normais em membros superiores e inferiores. Apesar das múltiplas escoriações, oferece boas perspectivas de melhora. Já conversou com a família;

– Zagueiro Neto: Clinicamente está bem. Foi o último dos resgatados, também apresenta boas perspectivas de melhora.

– Goleiro Follmann: É o que se encontra em estado mais grave. Teve uma das pernas amputadas. Ainda assim, seu quadro é estável. Está entubado e requer mais cuidados.

– Jornalista Rafael Henzel: Sofreu um trauma toráxico e uma fratura de perna. O estado também é crítico, mas as perspectivas são otimistas. O pulmão apresentou melhoras.

Ainda não há previsão sobre a alta dos pacientes, mas a equipe médica da Chapecoense tranquiliza a todos, já que a estrutura e os cuidados oferecidos estão sendo os melhores possíveis”.

