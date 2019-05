Corpos de ocupantes de helicóptero desaparecido no AM são encontrados, diz FAB(Foto:Reprodução)

Equipe fazia buscas desde o início desta sexta-feira. Piloto e três passageiros estavam na aeronave.

O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas a bordo no município de Novo Aripuanã, no Sul do Amazonas, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (10). Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), os destroços da aeronave e corpos de dois tripulantes foram encontrados.

A equipe de buscas da FAB identificou os destroços da aeronave PT-YTJ às margens do rio Aripuanã, localizado a cerca de 120 km do município de Manicoré – de onde a equipe saiu no início do dia.

A aeronave desapareceu na última segunda-feira (06), após decolar do aeródromo em Novo Aripuanã. O município fica a cerca de 320 km ao sul da capital amazonense.

Dois dos quatro ocupantes da aeronave foram encontrados sem vida. A FAB informou que parte do helicóptero encontra-se submersa – dificultando a remoção.

A operação é coordenada pelo Salvaero Amazônico, unidade da Força Aérea Brasileira responsável por coordenar buscas aéreas na região Norte.

O acidente

Estavam na aeronave Esquilo AS350 B2, de prefixo PT-YTJ, o piloto e três passageiros. Familiares não souberam informar o horário aproximado do momento em que o helicóptero desapareceu e detalhes sobre o motivo da viagem também não ainda foram divulgados.

O tenente-coronel Helliton Silva, do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), explicou que a maior dificuldade nas buscas foi a falta de informações da última localização da aeronave.

“Não houve uma comunicação bilateral entre o piloto da aeronave e os órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro. Isso não significa dizer que o piloto não tentou contato, porque pode ter acontecido. Mas essa é uma dificuldade de comunicação que certamente está resultando na dificuldade da definição exata do local aonde essa aeronave ou pousou – ou veio a fazer um pouso de emergência”, disse.

