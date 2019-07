Corpos de pai e filho mortos em acidente de carro são velados em Belém

O médico cardiologista Márcio Costa, estava voltando para Belém de Salinas acompanhada do filho e da filha quando se chocou com um caminhão. Os dois morreram na hora e a filha foi encaminhada para um hospital particular em estado grave.

Marcio e Matheus Costa morreram com a batida do veículo em um caminhão. — Foto: Reprodução/Facebook

O corpo do pai e filho que morreram em um acidente de carro na BR-316 durante a madrugada deste domingo (28), será velado em uma capela localizada na avenida José Bonifácio, em Belém por volta das 19h. O médico cardiologista Márcio Costa, estava voltando para Belém de Salinas acompanhada do filho e da filha quando se chocou com um caminhão. Marcio e Matheus Costa morreram na hora e a filha foi encaminhada para um hospital particular em estado grave.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará lamentaram pelo acidente através das redes sociais. Marcio saiu de Salinas onde estava com a família, às 3h da manhã para pegar plantão às 7h. De acordo com testemunhas, ele teria dormido no volante perdendo controle do veículo que se chocou com o caminhão. O filho de Marcio, tinha 18 anos e era acadêmico de medicina.

A filha do médico chegou em estado gravíssimo em um hospital particular com trauma abdominal fechado e lesão de vários órgãos internos. Ela se encontra internada na unidade de terapia intensiva. O corpo das vítimas será enterrados na manhã desta segunda-feira, no cemitério Santa Izabel.

