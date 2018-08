Corpos de vítimas de naufrágio no Pará são localizados

Corpos de vítimas de naufrágio em Muaná são localizados (Foto: Ilustrativa)

O pequeno barco se chocou com uma balsa na noite de sexta-feira (17)

(Foto: Divulgação/Arquivo) – Na tarde deste domingo (19), foram encontrados os corpos de dois homens que estavam desaparecidos depois do naufrágio de embarcação no município de Muaná, no Marajó. Os corpos de Sandro Alfaia e Walter Ramos foram localizados por pescadores da região.

Quatro pessoas estavam a bordo foram lançadas na água aparentemente sem estarem usando colete salva vidas, sendo que duas conseguiram sobreviver e outras duas estavam desaparecidas. Os sobreviventes foram levados para o Hospital Municipal de Curralinho.

Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos foi enviada ao local para auxiliar nas buscas junto com o Corpo de Bombeiros e colher mais informações sobre o acidente. A embarcação de pequeno porte seguia de Belém para Limoeiro do Ajuru quando se chocou com uma balsa na noite de sexta-feira (17).

