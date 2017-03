Corral assume presidência da FAMATO e cobra soluções para a 163 no Pará

O produtor Normando Corral foi empossado, ontem à noite, presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso. “Desde a campanha eu disse que a primeira coisa que faria era uma regionalização da Famato, uma interiorização. Vamos para o interior e ver cada problema que existe para tentar diminui-los e dessa forma continuar superando essa produção que temos”, declarou o novo presidente, que sucede Rui Prado.

Um dos problemas que a nova diretoria está acompanhando de perto é em relação aos atoleiros na BR-163, no Pará, que estão dificultando o transporte de toneladas de grãos de Mato Grosso para os portos em Miritituba e Santarém. “A principal pressão do setor produtivo é produzir, e nós temos feito isso ao longo do tempo. As condições de infraestrutura e as obras necessárias é que não estão sendo feitas. E nós estamos constantemente falando que estamos aumentado a produção. Isso é falta de planejamento, essa BR-163 já devia estar asfaltada porque a produção está aí para todo mundo ver”, criticou Coral. Há menos de 200 km que ainda não foram pavimentados.

A posse foi prestigiada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o governador Pedro Taques, o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Nilson Leitão, os senadores Cidinho Silva e Wellington Fagundes, deputados, presidentes de sindicatos rurais, e lideranças do agronegócio.

Corral tem 59 anos, é agrônomo, produtor, fez parte de diretorias anteriores da Famato e disputou a eleição em dezembro passado com Antonio Galvan, presidente do Sindicato Rural de Sinop.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias (foto: Rogerio Florentino/Olhar Direto)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

