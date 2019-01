Corregedora da Justiça Federal visita Subseções Judiciárias de Santarém e Itaituba

A corregedora regional da Justiça Federal da 1ª Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, como parte das atividades da Correição Geral Ordinária na Seção Judiciária do Pará (SJPA), iniciado no dia 14 de janeiro, visitou as Subseções Judiciárias de Santarém e Itaituba nos dias 21 e 22, respectivamente. Com o objetivo de conhecer de perto a realidade dos magistrados e servidores, além de identificar as principais demandas e necessidades das equipes locais, a magistrada já esteve, entre os dias 14 e 18 de janeiro, nas Subseccionais de Marabá, Redenção e Tucuruí.

Os trabalhos de correição na SJPA vão até o dia 25 de janeiro e, de acordo com o cronograma estabelecido pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região (Coger), Altamira, Castanhal e Paragominas serão as próximas Subseções a serem visitadas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

