Corregedoria da PM instaura inquérito para apurar conduta irregular de tenente-coronel

Segundo o documento, o oficial será investigado por supostamente ter obstruído ação da Polícia Civil em cumprimento a mandado judicial – (Foto:Reprodução)

A Corregedoria Geral da Polícia Militar do Pará (PMPA) instaurou, nesta terça-feira (13), um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar a suposta conduta irregular do tenente-coronel Afonso Geomárcio, lotado no gabinete militar do Ministério Público do Pará (MPPA), em Belém.

Segundo o inquérito, requisitado pela Promotoria de Justiça Militar (PJM), o oficial será investigado por, em tese, ter obstruído ação da Polícia Civil em cumprimento a mandado judicial, supostamente por ordem do Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins.

“Instaurar Inquérito Policial Militar, a fim de investigar as circunstâncias dos fatos trazidos a lume, os quais apontam, em tese, a conduta irregular de um Oficial Superior da Corporação durante o cumprimento de Medidas Cautelares de Busca e Apreensão realizada pela Polícia Civil na rua João Balbi, nº 789, bairro de Nazaré, Belém, no dia 09 de outubro de 2020”, diz o documento. Confira:

Tenente-coronel Afonso Geomárcio será investigado por suposta conduta irregular (Foto:Reprodução)

Por:Redação Integrada

