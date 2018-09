Corregedoria da Polícia prende delegado de Tucumã, no Pará

Outros quatro suspeitos foram presos durante operação de combate a associação criminosa, furto, ameaça e extorsão nos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte, sudeste do estado.

Delegado de Polícia de Tucumã, no Pará, é preso pela Corregedoria. (Foto: Arquivo / TV Liberal)

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta quinta-feira (6) cinco suspeitos de diversos crimes nos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. Um dos presos é o delegado de Tucumã, Rodrigo da Mota França.

Segundo a Polícia, os presos são suspeitos de crimes de associação criminosa, peculato furto, poluição do meio ambiente, concussão, ameaça, extorsão, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

As prisões resultaram de uma operação da Corregedoria da Polícia Civil. Além do delegado, foram presos a mulher e o pai dele. Também foi preso um mecânico de motocicletas, suspeito de revender peças de veículos apreendidos na delegacia de Tucumã.

A Polícia informou que, durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Uma arma de fogo sem porte legal foi apreendida.

Em nota, a Polícia disse que a operação teve apoio de agentes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo de Pronto Emprego (GPE). A Polícia disse ainda que “reafirma compromisso de responsabilidade e probidade aos cidadãos, não se furtando ao trabalho e seu devido cumprimento, ainda mais quando se trata de servidores públicos e agentes prestadores de serviços à população do Estado”.

Por G1 PA, Belém

