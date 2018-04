(Imagem Ilustrativa) – A juíza da Comarca de Itaituba Tainá Monteiro da Costa vai responder à sindicância administrativa instaurada dia 12 de abril por decisão da desembargadora Vânia Fortes, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tainá Costa foi denunciada à Ouvidoria do Ministério Público Estadual pela promotora da Comarca de Itaituba, Andréia Moura dos Santos Sampaio, por ter praticado, supostamente, atos desabonadores ao decoro funcional, e conduta social inadequada. As denúncias, formuladas com pedido de sigilo no âmbito do MP, foram encaminhas à Corregedoria.

¨Em que pese haver ordenamento determinando o arquivamento de pedidos intentados por pessoa anônima, compreendo que em razão da gravidade dos fatos narrados, os autos em análise não podem ser arquivados de plano”, escreveu a desembargadora Vânia Fortes.

Pesam contra a juíza de Itatiuba, que vai responder à sindicância que será presidida pela juíza Mônica Maciel Soares Fonseca, denuncias de suposto favorecimento a advogado com o qual a magistrada teria envolvimento amoroso, suposta conduta social inadequada pelo consumo excessivo de álcool, e suposta indicação para contratação de funcionários públicos municipais para o fórum e posterior cessão a órgãos públicos.

Em Nota, AMEPA defende inocência de juíza de Itaituba, alvo de sindicância do TJPA

Leia abaixo a Nota Oficial da AMEPA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Associação dos Magistrado do Pará – AMEPA, entidade que congrega os Magistrados Estaduais, vem a público, diante da postagem denominada: Corregedoria do Tribunal de Justiça abre sindicância administrativa para apurar denúncias contra Juíza de Itaituba, constante do site O Estado Net afirmar o seguinte:

A AMEPA informa que tomou ciência da instauração da sindicância administrativa e adotará, nos autos, todas as providências necessárias no sentido de fazer com que seja estabelecida a verdade dos fatos, na medida em que as acusações ali constantes são absolutamente infundadas.

A associada da AMEPA Tainá Monteiro da Costa trata-se de juíza extremamente comprometida com a prestação jurisdicional, desenvolvendo relevantes serviços na comarca de Itaituba, onde é admirada por seu labor.

A AMEPA ratifica que acompanhará todo procedimento instaurado, na medida em que tem total interesse no estabelecimento da verdade dos fatos.

Por fim, a AMEPA presta seu integral apoio e solidariedade à magistrada Tainá Monteiro da Costa, juíza que com seu trabalho eleva o nome da Magistratura Estadual.

Belém, 24 de abril de 2018.

Diretoria da AMEPA

