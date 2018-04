Córregos transbordam durante chuva e alaga casas ruas e comércios em Novo Progresso

“Tempestade durou cerca de dez horas e vários bairros foi atingido”.

Alguns bairros de Novo Progresso foram inundados após uma forte chuva que durou cerca de dez horas [foi mais de 130 milimetros de agua], ela teve inicio por volta das 01h00 desta quarta-feira (11) e somente veio a para por vota das 11h00mn de hoje.

Por causa do volume de água, os córregos que cortam a cidade transbordaram.

Os bairros Jardim Santarém, Jardim América, Pires de Lima, Jardim Itália e Planalto II foram os mais afetados. Algumas casas e comércios foram invadidas pela água, que ainda não começou a baixar, mesmo com o término da chuva. Não houve registro de feridos.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a Prefeitura de Novo Progresso, nos responderam que estão trabalhando para ajudar as pessoas que estão desabrigadas, ainda não foi divulgado o numero de pessoas que tiveram casas alagadas, a secretaria de obras e limpeza faz um trabalho de auxiliar os moradores e analise o tamanho da gravidade da enchente para poder agir.

