Correios abrem quase 5 mil vagas para concurso de jovem aprendiz

Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site dos Correios até o dia 29 de maio deste ano

Os Correios estão com 4.983 vagas abertas para o concurso de jovem aprendiz.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 29 de maio deste ano por meio do site dos Correios.

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são ter entre 14 anos e 22 anos na contratação, ser brasileiro, estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental e não ter trabalhado anteriormente nos Correios. Outros requisitos podem ser consultados no edital.

Os aprovados vão receber o salário de R$ 448,46, vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação compartilhado em 5% e uniforme fornecido pelos Correios.

Os candidatos que forem contratados vão ter um contrato de 12 meses e a jornada de trabalho é de 20 horas semanais. O resultado final será divulgado no DOU (Diário Oficial da União) no dia 29 de julho deste ano.

Para consultar mais informações sobre o concurso, acesse o site oficial.

