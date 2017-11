Correios Celular será lançado nesta segunda no Pará

Chips do Correios estarão disponíveis em 66 agências do Estado

A partir desta segunda-feira (13) os Correios começam a oferecer novos serviços na área de telefonia móvel no Pará. Os chips do Correios Celular estarão disponíveis em 66 agências do Estado, incluindo área metropolitana de Belém e municípios das regiões nordeste do Pará com DDD 91. Santarém e cidades próximas também serão beneficiadas.

Segundo os Correios, o novo serviço vai atender aos clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com transparência. Inicialmente, serão vendidos chips e recargas de planos pré-pagos nos valores de R$ 30, R$ 90 e R$ 180, com validade de 30, 90 e 180 dias. A partir do segundo ano de operação (2018), serão iniciados estudos para a viabilidade da oferta de planos pós-pagos.

Entre os benefícios oferecidos pelo Correios Celular estão a oferta de 100 minutos de ligações de voz para qualquer celular e fixo de qualquer operadora e DDD (ou 100 SMS); 30 dias de internet móvel em alta velocidade (3G ou 4G, dependendo da disponibilidade da região) com 1 GB de franquia, sem corte no serviço quando o pacote for totalmente utilizado; WhatsApp grátis (sem desconto da franquia de internet) para envio de mensagens (de texto, de voz e fotos) e chamadas de voz, durante a validade do plano; navegação sem descontar da franquia de dados nos sites www.correioscelular.com.br, www.correios.com.br e www.brasil.gov.br

Até o dia 30 de novembro, os clientes que comprarem créditos no valor de R$ 90 receberão mais R$ 60 de bônus na promoção “Pague 3 e Leve 5”.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...