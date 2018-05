Correios informam que não há como cumprir prazos

Os Correios informaram, nesta segunda-feira (28), que não há como cumprir os prazos de entrega dos objetos postais por conta da paralisação dos caminhoneiros em todo o país. A empresa, no entanto, não informou quanto tempo será necessário para regularizar os serviços, após o fim do movimento. Nesta terça-feira, a população já sente os efeitos da desmobilização da greve.

Ainda de acordo com a empresa, estão comprometidas as entregas das modalidades de serviço internacional, Sedex, PAC, malote, carta, FAC, impresso, mala direta, Correios Entrega Direta, remessas econômica/expressa, telegrama nacional e carta nacional via internet.

Por: Portal ORM/ Foto: Ary Souza/O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...